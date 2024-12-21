Samsun'da Narkotik Denetimlerinde Kaçak Silah ve Teçhizat Ele Geçirildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narko Alan uygulaması kapsamında yaptıkları denetimlerde kaçak suç unsurları ve çeşitli teçhizat ele geçirerek yasal işlemlere başlattı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko Alan uygulaması kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak suç unsurları ve çeşitli teçhizat ele geçirdi.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 13 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve şarjör, 1 adet radar tespit cihazı ve 2 adet amaç dışı bıçak elde edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen ürünlerle ilgili yasal işlemler devam ediyor. - SAMSUN