Samsun'da Narkotik Denetimlerinde Kaçak Silah ve Teçhizat Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko Alan uygulaması kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak suç unsurları ve çeşitli teçhizat ele geçirdi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 13 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve şarjör, 1 adet radar tespit cihazı ve 2 adet amaç dışı bıçak elde edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen ürünlerle ilgili yasal işlemler devam ediyor. - SAMSUN