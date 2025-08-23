Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralı

Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Mert Irmağı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüler yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN