Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gürkan Çelik (30) idaresindeki 55 BMC 57 plakalı motosiklet ile Kübra Yaren Karakaş (22) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Gürkan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

