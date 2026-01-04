Kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye para cezası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kıraathaneye yönelik yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrollerde, 3 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında iş yeri sorumlusu N.G. (49) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN