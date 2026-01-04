Haberler

Kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye para cezası

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kıraathanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusuna ise adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kıraathaneye yönelik yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrollerde, 3 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında iş yeri sorumlusu N.G. (49) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
