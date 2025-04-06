Samsun'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, sürücü ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarına devrilerek ters döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Yolu Yağmurca mevkisinde H.C. (58) yönetimindekiminibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücünün eşi Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.C. ve minibüste bulunan K.K. (46) ise yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa