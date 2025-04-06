Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP lideri, yeni dönemde 12 ismin üstünü çizdi
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki
Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe Trabzonspor'u gole boğdu

Samsun'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da kontrolden çıkan minibüs ters döndü! 1 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, sürücü ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarına devrilerek ters döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Yolu Yağmurca mevkisinde H.C. (58) yönetimindekiminibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücünün eşi Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.C. ve minibüste bulunan K.K. (46) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.