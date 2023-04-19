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Samsun'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun istikametinden Havza'ya gelmekte olan Bayram Can Pehlivan yönetimindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Havza üstgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Bayram Can Pehlivan ve yanında bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandılar. Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayram Can Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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