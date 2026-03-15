Haberler

Kıskançlık yüzünden komşusunu yüzünden bıçaklayan kadına adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadının kıskançlık yüzünden çıkardığı kavga kanlı bir hale geldi. E.E., komşusu K.N.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı; E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı biterken, komşunu yüzünden bıçaklayan kadın mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı rezidansta altlı üstlü komşu olarak yaşayan E.E.(26) ile K.N.Y.(23) arasında, aynı kişiye aşık oldukları gerekçesiyle husumet oluştu. Şüpheli E.E., eski erkek arkadaşı U.C.İ.'nin (24) K.N.Y.'nin evinde olduğunu öğrenince elinde bıçak gece yarısı evin kapısına dayanıp zile bastı. E.E. ile kapıyı açan K.N.Y. arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.E. bıçakla K.N.Y.yi faça şeklinde yüzünden yaraladı.K.N.Y. de E.E.yi kolundan ısırdı. Yaralı E.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.E., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E., mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

