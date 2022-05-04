Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler

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Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun'da kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazazında 3 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazazında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolundaki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Y., idaresindeki 16 JY 180 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Erkan U. idaresindeki 55 C 0841 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs de önünde kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin S. yönetimindeki 06 EE 9838 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, Kenan K., Esra S. ve Arif K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toybelen, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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