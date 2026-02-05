Kayıp şahıs ırmakta ölü bulundu

Samsun'da iki gündür kayıp olarak aranan bir kişi ırmakta ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Havza ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Şerafettin İkiz'in (44) cansız bedeni, Tersakan Irmağı'nda bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından İkiz'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Şerafettin İkiz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kevser Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN