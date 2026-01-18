Haberler

Kafe müdürü müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanını silahla yaraladı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede çıkan tartışma sonrasında, kafe müdürü C.K., müşterileri rahatsız eden 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası C.K. gözaltına alındı.

Samsun'da bir kafenin önünde çıkan tartışma sonrası kafe müdürü, iddiaya göre müşterileri rahatsız eden 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y.'yi (38) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
