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Samsun'da Kaçak Silah ve Bıçak Operasyonu: 46 Yaşındaki Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçak Silah ve Bıçak Operasyonu: 46 Yaşındaki Şüpheli Gözaltında
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız av tüfekleri, bıçaklar ve kurusıkı tabancalar ele geçirdi. Z.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da bir evde arama yapan polis çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet 6136 sayılı kanun kapsamında olan sivri uçlu, oluklu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon kapsamında Z.G. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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