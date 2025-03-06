Samsun'da Kaçak Midye Denetimi: 1 Ton 180 Kilo Midye Denize Bırakıldı

Samsun'da polisin yaptığı denetimlerde ele geçirilen 1 ton 180 kilo kaçak midye denize bırakıldı. Olayla ilgili 2 şahsa toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir araç içerisinde 1 ton 180 kilo kum şırlanı diye adlandırılan ve kaçak avlanan midye ele geçirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğadan yasa dışı yollarla toplanan midyeler, ekosistemin zarar görmemesi için yeniden denize bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN