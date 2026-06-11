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Kaçak alkol operasyonu: 90 litre etil alkol ele geçirildi

Kaçak alkol operasyonu: 90 litre etil alkol ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 90 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 90 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak alkol bulundurulduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 90 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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