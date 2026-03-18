Samsun'da 40 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 40 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı