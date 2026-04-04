Evinde 2 bin 200 adeç sentetik hap ele geçirilen şahıs tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 2 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Nisan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN