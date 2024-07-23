Samsun'da İntihar Vakası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olduğu yerden indirilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay, Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal Esatçifliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer K. (72) yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu. Cafer K. asılı bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN