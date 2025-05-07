Samsun'da İntihar Girişimi: Kadın Kurtarıldı

Samsun'da üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan kadını, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM önündeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren bir kadın üst geçide çıkarak korkuluk demirine oturup ayaklarını aşağı sarkıttı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kadını kısa sürede ikna ederek bulunduğu yerden indirip ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. - SAMSUN