Bafra'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Bafra'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yaralılara müdahale edildi, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26), sırtlarına aldıkları bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.K. (17) ve A.Ç.Ü.'nün (20) yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şahısları bu akşam yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
