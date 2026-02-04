Haberler

Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri, terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik düzenledikleri operasyonda 48 yaşındaki S.A. isimli kadını gözaltına aldı. Kadının sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia ediliyor.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik yürütülen çalışma kapsamında 1 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında S.A. (48) adlı kadın yakalandı. Şüphelinin, sosyal medya üzerinden Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası yaptığı iddia edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

