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Hırsızlıktan aranan firari yakalandı

Hırsızlıktan aranan firari yakalandı
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Samsun'da hırsızlık suçlarından aranan ve 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö., polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Recep Tokur Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, polis merkezince "açıktan hırsızlık" suçundan firari olarak aranan, ayrıca "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. (41) yakalandı.

Gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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