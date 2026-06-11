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Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Üstün Avize karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halinde olan Hamza K. (65) idaresindeki 55 SL 407 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Hamza K. ile araçta bulunan Melek K. (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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