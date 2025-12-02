Haberler

Samsun'da Genç Kızın İntiharı: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Genç Kızın İntiharı: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kızın intiharının ardından, olayla bağlantılı olarak dört kişi adliyeye sevk edildi. Genç kız, amcasının evinin 4. katından atlayarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kızın, amcasının evinin 4'üncü katından atlayarak intihar etmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U., amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Z.U.'nun 18 yaşından küçük erkek kardeşi S.U. ile amcasının oğlu T.U.'yu (25) gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakılan amca E.U. (50) ve eşi C.U. (47) da bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilidi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı

Türkiye Kupası 4. Turu'nda gruplara kalan ilk takım belli oldu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.