Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna düenlenen operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K., "fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.T.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN