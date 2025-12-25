Haberler

Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen masaj salonundaki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüpheliler fuhuşa teşvik etmek ve aracılık etmekle suçlanıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna düenlenen operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K., "fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.T.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
