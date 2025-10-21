Samsun'da Fırıncı Tutuklandı

Samsun'da fırında bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan fırıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir fırında dün meydana geldi. İddiaya göre, fırın sahibi Y.C. (56) ile E.Ş. (56) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fırıncı Y.C., E.Ş.'ye tüfekle ateş açarak ayağından yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Y.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren fırıncı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN