Samsun'da FETÖ Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si ihraç öğretmen toplam 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si ihraç öğretmen 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüphelinin bu sabah saat 07.00'de Samsun'daki ikametlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca, operasyon kapsamında 4'ü ihraç kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

