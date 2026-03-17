Haberler

Vakaya giden ambulansın kaza anı kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ambulansın fındık yüklü kamyona çarpması sonucu sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı feci ambulans kazası kameraya yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nda meydana gelen kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, vakaya gitmekte olan ambulansın orta şeritte ilerleyen fındık yüklü kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulansın savrularak yol kenarındaki ağaca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti, sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

