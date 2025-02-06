Samsun'da Eşini Bıçaklayan Koca 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

Samsun'da eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu F.Y.'nin kumar borcundan dolayı bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (52), evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşi E.Y.'nin (51) yüzüne önce biber gazı sıktı ardından bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.Y. ambulansla SamsunEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.Y. hakkında Samsun 5.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.Y. "eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN