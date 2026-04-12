Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım ve Terme ilçelerinde yapılan baskınlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilere yönelik yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 2 bin 95 adet sentetik ecza hap, 489 adet ecstasy hap, 25 parça halinde 73,65 gram metamfetamin, 44 gram sentetik kannabinoid, 203 gram skunk, 0,5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu