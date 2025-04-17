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Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi.

Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkadım ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına girmek üzere gelen bir kişinin sınav salonu girişinde yapılan üst aramasında, dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak kamufle edilmiş kopya düzeneği tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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