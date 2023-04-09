Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ergün (33) tarlada traktörle gübre atarken idaresindeki traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Ergün'ün noterde katip olarak çalıştığı ve hafta sonu dolayısıyla kendi tarlasına gübre attığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN