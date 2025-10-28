Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa