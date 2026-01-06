Haberler

Bafra'da darp edilen şahıs ölü bulundu

Bafra'da darp edilen şahıs ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde darp edilen ve apartman girişinde kanlar içinde bulunan 52 yaşındaki Erkan Cömert'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cömert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cömert'in evinde kan izlerine rastlandı, olayın detayları araştırılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde darp edilen bir kişi, apartman girişinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz halde yatan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Cömert (52) olduğu tespit edildi. Cömert'in yaklaşık 100 metre ileride bulunan evinin girişinde ve evin içinde kan izlerine rastlandı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Erkan Cömert'in evinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darp edildiği belirlendi. Cömert'in darp edildikten sonra mı apartman girişine kadar geldiği, yoksa olaydan sonra başka kişiler tarafından mı oraya bırakıldığı ise araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha