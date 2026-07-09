Büfeyi kundaklayan çocuklar yakalandı

Samsun'da bir büfeyi kundakladıkları iddia edilen 2 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi 1172. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir büfe kundaklanarak ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelileri oldukları iddia edilen E.K.K. (16) ve Ç.K.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 çocuk, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı