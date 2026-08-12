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Samsun'da bıçaklı saldırı: Ev hapsi kararı

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Samsun’un Atakum ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheliye ev hapsi verildi.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. (32), eski kız arkadaşı A.G. ile O.A.'ı (26) birlikte görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A., O.Ö.'yü karın kısmından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına girdi.

Olayın ardından şüpheli O.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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