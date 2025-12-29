Samsun'da kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Darp ve bıçakla yaralama olayına karışan B.T.(18) ve E.G.(20) polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen ve olay sırasında kendisi de sağ elinden bıçakla yaralanan B.T. ile E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN