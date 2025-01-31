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Samsun'da Bıçakla Yaralama Olayı: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da Bıçakla Yaralama Olayı: İki Kişi Tutuklandı
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Samsun'da bir tartışma sırasında genç kadın E.A.B., G.U.'yu bıçakla yaraladı. Olayın ardından her iki şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da genç kadın ile bıçakla yaraladığı şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde aralarında çıkan tartışmada E.A.B. adlı genç kadın, G.U.'yu bıçakla yaraladı. Olayla ilgili E.A.B., G.U.'nun kendisini darp ettiğini ve kiralık aracın anahtarını aldığını iddia etti. E.A.B. ve G.U. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen G.U. ve E.A.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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