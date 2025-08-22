Samsun'da Balık Tutarken Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutan bir kişi, oltasının yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Yusuf Çavuşoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çavuşoğlu (42) dere kenarında balık tutarken oltasının yüksek gerilim hattı ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası şahıs, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
