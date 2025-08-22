Samsun'da Balık Tutarken Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da balık tutarken elindeki oltanın yüksek gelirim hattıyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Çavuşoğlu (42) dere kenarında balık tutarken oltasının yüksek gerilim hattı ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası şahıs, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN