Samsun'da Bağ Evine Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir bağ evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Tony'nin tepki verdiği bölgelerde yapılan aramada gizli uyuşturucu yetiştirme düzeneği ile esrar ele geçirildi.

Havza ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.T. (45) isimli şahsın bağ evi olarak kullandığı adreste arama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği Tony'nin belirli noktalarda yoğun tepki göstermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı. Bu incelemede 145,69 gram esrar ile uyuşturucu yetiştirmeye yönelik ısı ve ışık sistemleriyle hazırlanmış iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.

Bağ evine kurulu düzeneklerin uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili M.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN