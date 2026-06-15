Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Samsun'da baba ile oğlu arasında evde çıkan tartışma kanlı bitti. Oğlunun bıçakladığı baba ağır yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. ile oğlu P.G. arasında evde ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda baba B.G., bıçakla göğüs kısmından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. P.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı