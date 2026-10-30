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Samsun’da ambulans ile yolcu minibüsü çarpıştı

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Samsun’da ambulans ile yolcu minibüsü çarpıştı
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Samsun’da hasta bulunmayan ambulans ile içerisinde yolcuların bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da hasta bulunmayan ambulans ile içerisinde yolcuların bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım 12 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Muhammet Emin İ. idaresindeki 55 ATY 129 plakalı, içerisinde hasta bulunmayan ambulans ile Yaşar A. yönetimindeki 55 M 1150 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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