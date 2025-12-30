Haberler

Eşini darp eden koca tutuklandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, eşini darbeden R.Ç. isimli şahsa ait evde yapılan aramada silah ve kaçak malzeme ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı, yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayı sonrası yapılan aramada, eşini darbeden şahsın evinde silah ve kaçak malzeme ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede yaşanan aile içi şiddet olayıyla ilgili olarak R.Ç. (32) isimli şüpheli hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgilere göre, şüphelinin eşini darbederek başından yaraladığı, yaralı kadının Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli R.Ç.'ye ait ikamette yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 mm fişek ile 5607 sayılı Kanun kapsamında 1 adet elektronik sigara, 10 adet likit, 2 adet şişe tiner ve şırınga ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 6284, 6136 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
