Samsun’da 7 bin 950 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Samsun’da 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde E.Y.'nin (38) ikametinde ve müştemilatında aramada 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı