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Samsun’da 7 bin 950 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Samsun’da 7 bin 950 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Samsun’da 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde E.Y.'nin (38) ikametinde ve müştemilatında aramada 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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