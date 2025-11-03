Haberler

17 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu

Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (17) ahırda direğe iple asılı halde bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, B.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
