17 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde ölü bulundu.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (17) ahırda direğe iple asılı halde bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, B.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.