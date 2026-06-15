Samsun'da 11 katlı apartmanın 1'nci katından düşen adam yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 1. katındaki pencereden düşen A.M. (35) belinden yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralı için polis inceleme başlattı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 katlı apartmanın 1'nci katındaki pencereden düşen adam belinden yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde 2. Bulvar Yolu üzerindeki toplu konutlarda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 11 katlı binanın 1'nci katındaki pencereden düşen A.M. (35) belinden yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri hem A.M.'nin düştüğü zeminde hem de evin içerisinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN