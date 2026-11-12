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Samsun Çarşamba'da mahalle muhtarı domuz avında arkadaşını kazara tüfekle vurdu

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Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde domuz avına çıkan mahalle muhtarı, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşını çenesinden yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı Ö.E. ve arkadaşı Ş.A., Ağcagüney Mahallesi'nde domuz avına çıktı. Av esnasında mahalle muhtarının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Ş.A. çenesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı Ş.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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