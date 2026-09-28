Samsun Bafra'da 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Samsun Bafra'da 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.
Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı