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Samsun Bafra'da 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Samsun Bafra'da 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından hakkında toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (38) yakalandı.

Gözaltına alınan E.K., işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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