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Samsun Atakum'da orman malzemesi yüklerken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Atakum'da orman malzemesi yüklerken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece jandarma devriyesi, Orman İşletme Şefliğine ait orman envanterlerini araca yükleyen bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Orman İşletme Şefliğine ait orman malzemelerini gece çalarak aracına yükleyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde devriye dolaşırken A.A.'nın (54) Atakum Orman İşletme Şefliğine ait orman envanterlerini araca yüklediğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine Atakum Orman İşletme Şefliği görevlileri çağrıldı. Orman muhafaza memurlarıyla yapılan görüşmede, malzemelerin işletmeye ait olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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