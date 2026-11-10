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Samsun Atakum'da asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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Samsun Atakum'da asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun Atakum'da asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ağır yaralanan doktor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olan M.C.'yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.İ. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıktığı öğrenilen şüpheli, ifadesinde denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği zamanlar Dr. M.C.'ye uyuşturucu madde verdiğini ve doktorun da uyuşturucu karşılığında kendisine rapor düzenlediğini iddia etti.

M.F.İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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