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Samsun Atakum'da 23,15 gram skunk ele geçirilen operasyonda şahıs tutuklandı

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Samsun Atakum'da 23,15 gram skunk ele geçirilen operasyonda şahıs tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23,15 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23,15 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde M.E.A. (21) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 5 parça halinde toplam 23,15 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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