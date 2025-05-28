Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda

Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
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Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
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Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale ederken; 3 kişiye idari para cezası kesildi. Kavga anları ise kameralarca kaydedildi.

Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı taraflar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının ilk duruşması yapıldı. Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DURUŞMA ÇIKIŞI ADLİYE KARIŞTI

Duruşma çıkışı adliye girişinin önünde taraflar arasındaki sözlü sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anında müdahale eden adliye polisi, adliyede görevli özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet polisi olayları büyümeden önledi.

3 KİŞİYE PARA CEZASI

Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürülüp idari para cezası uygulandı. Taraflar kavga dolayısıyla birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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